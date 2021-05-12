Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, – нардеп

Украина 11 мая вновь начала напрямую покупать электроэнергию в Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Беларусь.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Только 5 дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки тока из Российской Федерации. 11 мая вечером была запланирована поставка из страны-агрессора - 100 МВт", - сообщил нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что проблема импорта тока с Россией поднималась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине. По информации нардепа, американская сторона выразила обеспокоенность угрозой энергетической безопасности Украины, которую потенциально несет российский импорт.

"Напомню, во время визита делегация США четко заявила: энергетическая безопасность является приоритетом государственной политики. И не должно быть никакой коррупции в энергетической сфере, которую сегодня олицетворяет руководство НКРЭКУ", - добавил нардеп.

Экс-глава СБУ отметил, что Украина уже потратила 1 млрд грн на электроэнергию из страны-агрессора.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.