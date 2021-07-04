Украина провалит план по декарбонизации из-за постоянных законодательных изменений в секторе 'зеленой' энергетики – ЦЭВ

Украина может провалить план по декарбонизации своей экономики из-за постоянных законодательных изменений и финансового давления в секторе зеленой энергетики.

Об этом заявил исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, комментируя намерение Кабмина ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

"Мы сейчас помогаем (государству. – Ред.) с определением Национального выдающегося вклада и вообще по курсу на декарбонизации," зеленый курс ". Он предусматривает развитие возобновляемой энергетики. Но этот законопроект №5600 раз предусматривает акцизный сбор. И это полный абсурд получается", - сказал Криволап.

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"Если мы действительно хотим декарбонизировать экономику, если у нас" зеленый курс ", то, наоборот, мы должны установить благоприятную стабильную регуляторную среду для инвесторов, для развития возобновляемых источников, им компенсировать те долги, которые были, придумать финансовую модель рынка, которая будет предусматривать их нормальное развитие", - добавил он.

По его словам, данная инициатива акцизного сбора на "зеленую" энергию полностью противоречит стратегическим целям государства.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали, как минимум, 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).