Украина потеряла более 50 млрд долларов из-за войны на Донбассе

Российская вооруженная агрессия против Украины и оккупация части Донецкой и Луганской областей привели к потере более 50 млрд долларов или 1,2 трлн гривен за 2014-2018 годы.

Данная сумма составляет около 10% валового продукта Украины за пять лет. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

В то же время эксперты отметили, что реальные потери экономики намного выше, ведь в этой оценке не учтены потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на неподконтрольной территории Украины, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ.

В ЦЭС сравнили средние показатели экономики во всех регионах Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей. Если бы годовое изменение валового регионального продукта Донецкой и Луганской областей было в среднем таким же, как в других регионах Украины, то ВРП этих двух регионов в 2018 году составил бы 595 млрд грн, а не 227 млрд грн.

"То есть потери в 2018 году составляли около 367 млрд грн, или 13,5 млрд долларов", – резюмировали авторы исследования.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл стратегию России в отношении войны на Донбассе. По его словам, Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер признался, что "план В" о судьбе Донбасса – это просто символическое выражение. На самом деле имеется в виду готовность искать новые варианты для решения проблемы. Среди них – вероятность введения миротворцев.