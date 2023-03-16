Украина получила много возможностей благодаря синхронизации энергосистемы с ЕС – ДТЭК

Год назад украинская энергосистема была синхронизирована с европейским объединением ENTSO-E, что помогло Украине в прохождении этой зимы.

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Об этом в эфире нацмарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, украинские энергетики последние 10 лет работали над тем, чтобы синхронизация с ENTSO-E стала возможной. 24 февраля 2022 года энергосистема Украины отсоединилась от систем России и Беларуси, чтобы 3 дня проработать в изолированном режиме и подготовиться к синхронизации.

"Благодаря профессиональной работе энергетиков мы смогли остаться работать в изолированном режиме и от России, и Беларуси, и от Европы. А 16-го числа благодаря политической, технической и экспертной работе удалось согласовать присоединение Украины к энергосистеме Европы", - сказал Сахарук.

Он добавил, что европейский энергорынок очень велик, поэтому синхронизация с ENTSO-E открывает Украине большие возможности. В частности, при необходимости Украина может импортировать или экспортировать электроэнергию, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Напомним, зимой ДТЭК импортировал электроэнергию из Евросоюза, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме Украины, который произошел из-за повреждения энергоинфраструктуры в результате обстрелов.