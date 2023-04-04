Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии, – Бойко

НЭК "Укрэнерго" сняло сетевые ограничения и этим фактически создало предпосылки для открытия экспорта электроэнергии, прокомментировал решение системного оператора советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

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"В рамках идеологии, что в первую очередь должен быть обеспечен электроэнергией внутренний потребитель, а уже впоследствии открытый экспорт, снятие ограничений можно считать предпосылкой для отмены соответствующего запрета", - отметил Юрий Бойко.

Он добавил, что на сегодняшний день в Украине уже нет ограничений для потребителей, за исключением прифронтовых территорий, где из-за боевых действий чрезвычайно сложно восстановить энергетическую инфраструктуру.

По словам Бойко, в энергосистеме был профицит на протяжении почти всего марта, особенно в "дневные" часы и стабильный баланс в остальные часы суток.

Напомним, председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной Рады Андрей Герус заявил, что Украина должна использовать имеющийся профицит электроэнергии для ее экспорта в страны Европы, что будет выгодно государству и улучшение ситуации в энергетике.