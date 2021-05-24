Украина имеет финансовые механизмы, чтобы помочь промышленности с декарбонизацией, – Зинченко

Декарбонизировать сталелитейную отрасль Украины при помощи только фонда экомодернизации невозможно.

Декарбонизация – это не дань моде, а глобальная тенденция и процесс на ближайшие десятилетия. Она коснется не только производителей стали, но и всех промышленных предприятий, которым необходимо увеличить капитальные вложения для сокращения выбросов СО2. Таков был мой главный тезис на онлайн-конференции, посвященной презентации исследования "Достижение климатических и энергетических целей Украины" в рамках проекта Low Carbon Ukraine.

Декарбонизация сталелитейной промышленности будет требовать выработки энергии с нейтральными выбросами углерода. То есть "зеленая" электроэнергия – необходимое условие для производства "зеленой" стали. Сейчас перспективы производства низкоуглеродной электроэнергии в Украине туманны. На рынке электроэнергии наблюдается значительный дисбаланс из-за очень высоких тарифов на энергию из возобновляемых источников и больших долгов производителям "зеленой" энергии, накопленных в системе.

Кроме того, потенциал сокращения выбросов СО2 ограничен возможностями технологической цепочки с использованием доменных печей и конвертеров. Необходимо развивать новые технологии, большинство из которых сегодня еще не разработаны. Научно-исследовательским организациям предстоит многое сделать в плане развития низкоуглеродных технологий для производства стали. Производителям оборудования и инжиниринговым компаниям необходимо найти технические решения для коммерциализации новых технологий. Неясно, какая технология обезуглероживания выиграет в сталелитейном секторе, поэтому важно не ограничивать наш обзор одной технологией.

При этом государство, как система официальных институтов, играет особую роль в процессе декарбонизации. В его руках сосредоточены все инструменты экономической политики. Следовательно, скорость и эффективность декарбонизации зависят от действий государства.

Часто углеродный налог рассматривают как лучший инструмент для стимулирования декарбонизации в Украине. Однако есть и другие способы регулирования цены на углерод.

Например, система торговли квотами на выбросы парниковых газов. В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась ввести Систему торговли квотами на выбросы СО2, подобную той, что действует в Евросоюзе. Однако недавно мы обнаружили, что сталелитейные предприятия ЕС реализуют проекты по декарбонизации без большой фискальной нагрузки. Это связано с тем, что объем бесплатных квот на эмиссию СО2 превышает фактический объем выбросов европейских металлургов.

Между тем основным европейским стимулом к декарбонизации является государственное финансирование и софинансирование. Металлургические заводы ЕС могут использовать различные инструменты государственного финансирования (ссуды, гранты, компенсации капитальных и операционных затрат, налоговые каникулы и др.). В ЕС существуют несколько институтов финансирования декарбонизации. У каждого из них есть своя направленность. Общий объем европейских финансовых источников для декарбонизации достигает €800 млрд на ближайшее десятилетие.

Таким образом, идея привлечения финансовых ресурсов для декарбонизации в Украине верна. Источники и условия финансирования подлежат отдельному обсуждению. Мы понимаем, что декарбонизировать сталелитейную отрасль Украины при помощи только фонда экомодернизации невозможно.

Украина старается следовать европейским тенденциям. На этом пути очень важно не повторять чужих ошибок и применять только самые лучшие и эффективные методы и приемы. Да, Евросоюз опережает Украину по декарбонизации, но это позволяет нашей стране учиться на лучшем и уникальном европейском опыте.

Украина – индустриальная страна. Мы надеемся, что она останется в этом статусе в качестве партнера ЕС. Для этого процесс декарбонизации должен быть конструктивным, а не деструктивным. Мы считаем, что декарбонизация может создать условия для появления и развития новых компаний, секторов и рабочих мест.