Украина и партнеры должны давить на Турцию и добиться полной разблокировки морпортов – СМИ

За прошлый год РФ стала самой подсанкционной страной мира, опередив таких "рекордсменов", как КНДР и Иран. Однако санкции работают довольно медленно и вводятся поэтапно, поэтому до сих пор не дали требуемого эффекта.

Видео дня

Для того, чтобы нанести серьезный удар экономике захватчика, нужно нанести удар по логистике, и особенно – морской торговле. Для этого Украине совместно с международными партнерами нужно давить на Турцию, чтобы добиться инспекций всех российских кораблей, и обеспечить свободное судоходство для украинских судов.

Об этом говорится в материале на сайте ЦТС.

"Чтобы отбить желание вести захватническую войну, должна быть нарушена экономика страны-агрессора, цепи поставок и торговли. Одна из ключевых ролей в этом именно логистики, в частности морского транспорта. Россия ведь разными способами пытается обходить санкции, и реакцией на такие действия должно быть принятие новых запретов, или же установление зеркальных правил по работе портов и судоходства РФ - таких же, что действуют для Украины - контроль и проверки всех судов, по крайней мере, в Черном море", - отмечает издание.

Согласно цифрам ЦТС, в 2022 году Россия не сократила, а даже нарастила перевалку грузов – на 0,7%, а для портов Азово-Черноморского бассейна этот показатель вырос на 2,7%. В то же время, Украина за прошлый год потеряла около 60% от грузопотока довоенного 2021 года. Поэтому необходимо вводить новые санкции.

"В идеале, если бы завтра мы выключили Россию по всем направлениям – от финансового и банковского секторов до запрета торговли, и они остались на своих болотах самостоятельно – это был бы для них очень мощный удар", – отмечает Александра Василенко, специальная представительница Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.

По ее словам, Украина движется в сторону требований полного запрета на использование российского флага и перевозки российских товаров под флагами других стран, что должно лишить страну-агрессора возможности на транспортировку и страхование своих грузов. И здесь механизмом видится комплекс действий как юридического, так и милитарного направления.

"Комплекс включает налаживание системы постоянного мониторинга введения санкций и контроля их реализации, создание системы инспекционного контроля за всеми суднами, следующими из/в порты РФ, что сделает невозможным поставки военных грузов, а также усиление давления на международных партнеров (в частности, Турции) с требованием обеспечить одинаковые правила для всех стран, которые осуществляют торговлю через порты на Черном море. , – резюмирует издание.

Напомним, ранее бизнес-сообщество Украины призвало ООН и Турцию вернуть свободное судоходство для Украины – пока украинские порты заблокированы, Россия не только наращивает морской экспорт, но даже имеет возможность перевозить товары военного назначения. Если Россия откажется разблокировать порты, к ней должны быть применены зеркальные санкции, а каждый ее корабль должен осматриваться международной инспекцией с украинцами в составе.