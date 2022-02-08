Украина и Франция договорились о закупке электротягов Alstom для 'Укрзалізниці'

"Укрзалізниця" и французская машиностроительная компания Alstom подписали протокол о сотрудничестве, предусматривающий закупку 130 электропоездов украинским перевозчиком.

Благодаря этому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых поездов на электротяге, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Восстановление железной дороги и модернизация парка грузовых вагонов является одним из приоритетов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Сегодня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона был подписан протокол о сотрудничестве, фиксирующий ключевые договоренности между компаниями", – говорится в сообщении.

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В случае успешной реализации намерений уже совсем скоро украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электропоездв. Речь идет о 50 поездах, работающих на переменном токе и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и на постоянном токе).

"Это не просто договоренность о поставке локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", – комментирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Франция также предоставляет уникальные кредитные условия на поставку электропоездов. Согласно договоренностям, авансовый платеж составляет всего 15%, остальные средства выплачиваются в течение 14 лет на условиях финансового займа.