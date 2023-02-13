Украина и ЕС работают над вытеснением российского металла с европейского рынка, – Качка

Украинские власти работают с Евросоюзом над вопросом замещения российской продукции на рынке ЕС украинскими товарами. Однако успех введенных санкций в отношении стальной продукции из РФ пока можно считать лишь частичным. Поэтому в 2023 году власти продолжат диалог о расширении присутствия продукции украинского ГМК на европейском рынке.

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Об этом рассказал Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины.

"Мы проводим очень большую работу по вытеснению российской продукции с рынка ЕС. Мы имеем частичный успех по стали, но он упирается в две вещи. Во-первых, первой страной, воспользовавшейся санкциями на сталь, стала Турция. Евросоюз сейчас усиливает свои институциональные способности противодействия обходу санкций. С другой стороны - наша металлургия на европейском рынке еще не в контексте полного замещения продукции РФ", - отметил Тарас Качка.

По его словам, текущий год будет сложным и интенсивным в части диалога, целью которого является расширение взаимоотношений Украины и ЕС в металлургическом секторе на уровне отраслевых ассоциаций и производителей с институтами Евросоюза.

Торговый представитель Украины также отметил, что сейчас ЕС пересматривает ранее установленные антидемпинговые пошлины на российскую и украинскую металлопродукцию. Но ассоциация европейских производителей стали (EUROFER) обратилась в Еврокомиссию с предложением удалить Украину из пересмотра. Это говорит о том, что европейские металлурги не воспринимают украинскую стальную продукцию как угрозу.

Напомним, что украинские власти выступают за то, чтобы вся российская металлургическая продукция оказалась под санкциями, а также за предоставление украинским металлургам доступа к американскому рынку. Кроме того, Минэкономики планирует способствовать увеличению переработки металлургического сырья внутри страны.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить международное соглашение по экспорту зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. По ее словам, это позволит поддержать экономику пострадавшей от российской войны страны и нарастить ВВП.