Украина должна пойти по пути Европы, признав металлолом стратегическим сырьем, – Буймистер

Европа идет по пути признания металлолома стратегическим ресурсом и запретит вывозить его за пределы ЕС. Украина должна поступить так же, если не хочет остаться без сырья.

Такое мнение высказала народный депутат, председатель подкомитета по вопросам развития, конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24", комментируя необходимость принятия законопроекта №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома.

"Все предприятия металлургической отрасли в Европе уже переходят на новые технологии, которые используют почти исключительно металлолом для производства металла. Поэтому лом становится стратегическим сырьем, которое будет помогать Европе модернизировать свою промышленность. Они защищаются от вывоза металлолома за территорию ЕС, и в будущем, будут, думаю, только усиливать меры предосторожности, чтобы оставлять свой стратегический ресурс у себя", – уверена депутат.

По ее словам, соседи Украины – страны с очень мощной металлургической промышленностью, особенно Китай и РФ, и именно они станут первичными покупателями нашего металлолома.

"Наши металлурги не смогут эффективно конкурировать с такими гигантами, как китайские или даже российские производители. В результате мы получим ситуацию, когда останемся без сырья, экспорта металлургической продукции, и без одной из крупнейших статей наполнения украинского бюджета", – пояснила Буймистер.

Это может привести к тому, что вся металлургическая отрасль Украины просто остановится, не выдерживая конкуренции, а социальные статьи в бюджете, которые финансируются за счет налогов промышленных предприятий, окажутся под угрозой, предупредила нардеп.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития, один из соавторов законопроекта Дмитрий Кисилевский заявил, что продолжение пошлины на экспорт лома позволит Украине сохранить европейский экологический курс. Кроме того, пошлина даст значительные поступления в бюджет, ведь тонна вывезенного на экспорт лома дает чуть меньше 2 тыс грн поступлений, а тонна лома, переделанная в сталь в Украине – более 8 тыс грн налогов.