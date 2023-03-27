Украина должна обеспечить достройку 'зеленых' электростанций для прохождения следующего отопительного сезона, – Оржель

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону важно дать возможность достроить объекты возобновляемой энергетики, которые уже имеют оборудование на местах или законтрактовали его, однако остановили строительство из-за боевых действий, заявил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель в эфире Национального телемарафона.

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"Развитие возобновляемой энергетики сделает украинскую энергосистему более устойчивой… Эти новые объекты нуждаются в регуляторных решениях, чтобы они достроились и стали частью украинской энергосистемы", - сказал Оржель.

По его словам, даже после победы Украины в войне, риск атаки централизованных энергетических объектов рашистами будет достаточно велик, поэтому необходимо развивать малую рассредоточенную генерацию, которой возобновляется энергетика.

Кроме того, Оржель подчеркнул, что тратить ракеты на уничтожение малого поколения для врага будет экономически нецелесообразно.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию до 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Для реализации этих намерений инвесторы ожидают гарантии и поддержку со стороны государства.