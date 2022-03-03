Угля на Запорожской ТЭС достаточно для бесперебойной работы в течение нескольких недель – ДТЭК
Запасов угля на Запорожской ТЭС, подъездные пути к которой заблокировали российские оккупанты, хватит на несколько недель непрерывной работы станции.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев на своей странице в Facebook.
"Запорожская ТЭС продолжает работать – блок №3 несет нагрузку 250 МВт. За последний период на складах Запорожской ТЭС было аккумулировано 44 тыс. топлива, этих запасов достаточно на бесперебойную работу в течение нескольких недель", - написал он.
Салеев отметил, что пока нет возможности пополнять склады станции углем из-за того, что оккупанты уничтожили или заблокировали все железнодорожные подъезды к станции.
ДТЭК вместе с Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прорабатывают вопросы перехода Запорожской ТЭС на резервное топливо.
Напомним, все шахты ДТЭК продолжают работу и отгрузку топлива на украинские ТЭС для бесперебойной работы энергосистемы в условиях военной агрессии России против Украины.