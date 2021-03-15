Ученый оценил весенние риски для Крымского моста

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Экономика
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Ученый оценил весенние риски для Крымского моста

Весенний ледоход не представляет большой угрозы для Крымского моста, но есть другие факторы риска, которые могут "сработать" в любую минуту. В частности, грязевой вулкан, расположенный вблизи одной из опор моста.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар. "Я думаю, с ледоходом он справится, какая-то прочность там есть. Но больше всего я беспокоюсь на счет грязевого вулкана, который находится не так далеко и который стреляет с периодами примерно раз в десять лет", – заметил он.

"Это очень опасно, потому что может уйти рядом находящаяся опора. Можете представить себе – у вас есть арка весом 10 тысяч тонн. Она стоит на двух опорах. Одна опора проваливается. Соответственно, внизу образуется пустота, потому что грязевой вулкан выкидывает всю эту гадость кверху, и весь пролет уходит вниз. Эти опоры полетят метров на десять и вывернут все, что находится вокруг них", – пояснил ученый.

Медовар уточнил, что о грязевом вулкане шла речь в научной статье под названием "Влияние Крымского моста на качество воды Азовского моря", которую он рецензировал для научного журнала.

Он также назвал еще один фактор риска для Крымского моста – сейсмическую активность. "Там не просто сейсмоопасный район. Там все опасное. Это самое неподходящее место, в котором можно было что-то строить", – заявил ученый.

"Но Ротенберг построил. Он большой специалист. Он даже "Героя труда" получил. Интересно, когда мост рухнет, у него Путин "Героя" заберет или нет? Ну, подождем", – заметил Медовар.

Как писал OBOZREVATEL, Крымский мост оказался под угрозой из-за обледенения Азовского моря и мощных снегопадов. Движение по мосту было перекрыто.

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