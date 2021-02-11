У Зеленского отреагировали на упоминание Европарламентом независимости НБУ

В Офисе президента заявили, что упоминание независимости Национального банка Украины (НБУ) в резолюции Европарламента – это правильный и логичный месседж, который полностью коррелирует и с позицией президента Владимира Зеленского, и с украинским законодательством, и с интересами украинских налогоплательщиков.

Как отметил советник президента Олег Устенко в комментарии OBOZREVATEL, НБУ – абсолютно независимая институция, что было четко обозначено Зеленским еще в июле 2020 года, во время представления Кирилла Шевченко коллективу учреждения.

Он подчеркнул: никто и никогда не смеет оспаривать независимость монетарных властей страны.

"Истерика", которую устроили некоторые политики в Украине после отставки прежнего главы НБУ, была не чем иным, как обычной политической игрой", – отметил Устенко.

Он также добавил, что независимость НБУ – абсолютно признанный факт не только внутри страны, но и в международных финансовых кругах, в том числе в МВФ, для которого независимость регулятора – зона особого внимания.

"Чем меньше политики вмешиваются в деятельность Национального банка, тем лучше будет и для страны, и для людей, интересы которых эти политики должны отстаивать. Вот почему монетарный совет Нацбанка не должен испытывать никакого давления во время принятия своих решений. Вот почему они не пошли на снижение учетной ставки с рекордно низких 6% годовых, за которое так ратовали многие любители быстрого стимулирования экономического роста. Независимость НБУ позволила уберечь экономику и от экспериментов, которые так активно продвигались в жизнь под лозунгом "Зальем экономику дешевыми деньгами", – добавил политик.

Напомним, в резолюции относительно выполнения Украиной Соглашения об ассоциации, в Европарламенте раскритиковали "попытки осуществить политическое давление на независимые экономические институты и исполнительные органы, такие как Национальный банк Украины".

"Депутаты Европарламента также глубоко обеспокоены тем, что, вероятно, заинтересованные лица пытаются подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и общих демократических реформах. Некоторые украинские олигархи, в частности, пытаются вернуть себе политическую власть, что ослабило большинство в Верховной Раде, ориентированной на реформы", – говорится в заявлении.