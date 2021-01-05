У украинцев могут забрать жилье за долги: в каком случае пойдут на крайние меры

В Украине могут прибегать к разным мерам для принуждения должника к погашению задолженности – временное ограничение на выезд за границу, запрет на право управления авто, розыск, опись, арест имущества и его продажа на торгах.

Если должник не обжаловал ни решение суда, ни полученный исполнительный документ, то исполнитель вправе накладывать арест на его имущество. Об этом управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович сообщил в комментарии UBR.

Взыскатель также может арестовывать средства на счетах в банках и других финучреждениях. Когда должник официально трудоустроен, долг в размере до пяти "минималок" может погашаться за счет зарплаты, без обращения на взыскание на имущество должника.

Решение о взыскании долга всегда исполняется исходя из принципа соразмерности.

"К примеру, за долг в 1 тысячу гривен никто не будет реализовывать квартиру", – отметил Собкович. По его словам, в первую очередь аресту подлежат счета в банках либо доходы должника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезд за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.