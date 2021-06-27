У россиян конфискуют украинскую землю: в Минагро выступили с предупреждением

В Украине после открытия рынка земли 1 июля будет систематически проводиться мониторинг, чтобы не допустить приобретения сельхоз участков гражданами России или представителями террористических формирований "Л/ДНР". В случае выявления подобных случаев, земля будет конфискована в рамках Закона.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Дом". Вести мониторинг будет вести непосредственно Служба безопасности Украины, Госгеокадастр и даже сами украинцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это мониторить", – пояснил Высоцкий.

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Он добавил, что процедура проверки предусматривает прежде всего финансовый аспект. Поскольку участки земли нельзя будет покупать за наличные деньги, движение средств, откуда они поступили, заплачены ли соответствующие налоги, будет проводиться вполне прозрачным путем.

"Если потом факт связи (с россиянами) будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", – указал чиновник.

Он также добавил, что в перспективе появятся открытые реестры сельхоз участков, которые позволят и рядовым гражданам Украины находить нарушения такого характера и сообщать о них в соответствующие органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля 2021 года в Украине стартует продажа земли. Специалисты утверждают, что стоимость участков будет около 2,5 тысячи долларов за гектар в среднем по стране.