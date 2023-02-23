У Филипп Моррис объяснили, почему не могут продать бизнес в России на условиях Кремля

Один из крупнейших мировых табачных гигантов Philip Morris International (PMI) объяснил, почему переговоры о выходе с российского рынка не завершились и почему компания не будет действовать по правилам Кремля.

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Об этом исполнительный директор компании Яцек Ольчак заявил в интервью The Financial Times.

По его словам, группа PMI вела переговоры по крайней мере с тремя "серьезными" потенциальными покупателями, но "переговоры зашли в тупик".

Он также указал на положение о продаже российских активов иностранными компаниями, позволяющими Кремлю диктовать оценку и условия соглашений. По словам топ-менеджера, он обязан перед акционерами сохранить стоимость бизнеса. "Я знаю, что некоторые... думают, что мы решили не идти, но мы до сих пор не приняли никаких решений, потому что... мы не можем их выполнить", - сказал Ольчак.

"Когда я говорю, что я иду или не иду, это совершенно неважно, потому что мы пытались в прошлом году, но все застряло", - добавил топменджер.

Ольчак добавил, что "вероятнее всего" потребует учета положения об обратном выкупе активов, если их все же удастся продать. Цена российского бизнеса Philip Morris не раскрывается, но в отчете компании говорилось, что компания в России имела активы на $2,5 млрд.

Помимо Marlboro, компания продает в России сигареты таких брендов как L&M и Chesterfield, бездымный продукт IQOS. По данным FT, среди табачных компаний российский бизнес продала только Imperial Brands, выпускающий сигареты Davidoff, зафиксировав убытки на $475 млн.

British American Tobacco заявили, что процесс ухода из России может затянуться до 2024 года. В свою очередь Japan Tobacco уходить из России не планирует. Как сообщалось, впервые о планах по выходу с российского рынка компания Philip Morris заявила в марте 2022 года.

С тех пор компания сняла с продажи ряд своих сигаретных брендов, представленных на рынке; приостановила маркетинговую деятельность в России; отменила запуск всех продуктов в России, запланированных на 2022 год, в частности запуск своего флагмана – системы нагрева табака IQOS ILUMA.

Кроме того, были отменены планы по производству свыше 20 млрд. стиков TEREA (для IQOS ILUMA) в России и связаны с этим текущие инвестиции на 150 млн. долларов США.