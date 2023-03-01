'Тюльпаны делают людей счастливыми': Нидерланды продолжают продавать РФ цветы

Голландские хризантемы и тюльпаны до сих пор радуют глаза россиян. Продажа цветов не подпадает под санкции, а у производителей и экспортеров нет моральных возражений для того, чтобы прекратить их поставки в страну-агрессор.

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Об этом сообщает NU.nl. Однако, как отмечается, экспорт цветов в Россию через год после вторжения в Украину стал намного сложнее.

"Тюльпаны делают людей счастливыми. По-прежнему будут русские, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может идти на танки", – говорят голландские цветоводы, которые много лет сотрудничали с РФ и продолжат это делать.

В то же время, сумма экспорта цветов и растений в Россию упала на 19 процентов в 2022 году – до 324 миллионов евро.

Сейчас голландцы ждут 8 марта – праздника, который до прошлого года был праздником и для голландских цветоводов.

"Женский день прошел для нас очень хорошо. Помимо Дня святого Валентина и Дня матери, это был важный момент продаж", – говорят они.

По словам цветоводов, весь тюльпановый сектор Нидерландов ежегодно продает около 6% своих тюльпанов в России.

"Теперь продажи в Россию находятся под давлением, и это серьезное препятствие. Потеря спроса со стороны России также означает, что тюльпаны теперь продаются с аукциона по более низкой цене, примерно на 16 процентов ниже", – отметили бизнесмены.

По словам производителей и трейдеров, это давление на торговлю частично связано с другими санкциями. Например, транспорт стал намного сложнее, потому что российские грузовики больше не пускают в Европу. Кроме того, усложнились финансовые операции с россиянами. В то же время растут затраты производителей энергии, что также вызвано войной в Украине и последующими торговыми ограничениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Нидерландов сделали новое заявление о военной помощи Украине, которая борется с вторжением РФ, в частности о боевых танках Leopard. Там сказали, что украинской армии не будут передавать танки Leopard 2A6, которые страна арендует у Германии.

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