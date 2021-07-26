Цены на бензин удалось снизить благодаря формуле 'Роттердам+', – экономист

Автозаправочные станции в конце июля вынуждены снизить цены на бензин благодаря принятой правительством формуле ценообразования "Роттердам+", которая предусматривает стоимость топлива в порту Роттердам плюс стоимость транспортировки и плюс торговая наценка продавца.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

"Минэкономики снова обновило предельную цену на топливо на АЗС. В результате цены на бензин и дизель снизятся на 20-25 копеек. Принудительно. Но снизятся. Так работает введенный в мае механизм ценового регулирования на базе формулы Роттердам+транспортировка+маржа", – подчеркнул эксперт.

По его словам, если бы к ценам на бензин не применялась формула "Роттердам+", операторы АЗС не снижали бы цены на последнюю декаду июля.

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"Если бы этого механизма не было, рынок не отреагировал бы на снижение котировок в Европе и цены на АЗС не изменились. Нам бы объяснили, что есть временной лаг, что сейчас нам продают дорогие запасы, поэтому снижать нет смысла. Так было всегда на протяжении многих лет", – отметил эксперт.

Он напомнил, что Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо 14 мая.

Максимальная цена, по которой АЗС могут продавать бензин и дизтопливо, состоит из котировки агентства Platts в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен" (CIF NWE) плюс 27 долларов/тонна расходов на транспортировку и 5-7 грн/л розничная наценка продавцов.

В более известной формуле "Роттердам+" для угля (2016-2019 гг.) были заложены цены транспортировки из Роттердама, то есть 12,53 доллара на тонне, а формула "Амстердам+" для газа (2020 года) предусматривала расходы на транспортировку по Европе – 30 долларов за 1000 м3 и плату за вход в ГТС 12 долларов.

Ранее сообщалось, что 20 мая 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.