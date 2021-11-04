'Центрэнерго' свела к минимуму поставки угля на Трипольскую ТЭС, питающую Киев – 'Минерего'

Поставки угля с начала ноября на государственную Трипольскую ТЭС под Киевом сведены к минимуму, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

За 1-3 ноября государственная ТЭС получила всего 0,3 тыс. тонн угля, при этом сработало 8,8 тыс. тонн. 1-2 ноября поставки угля на государственную ТЭС отсутствовали.

Последние недели Трипольская ТЭС работает на минимально допустимом уровне, избегая полной остановки. Запасы на складах станции составляют 28,3 тыс.т. при минимально гарантированном уровне 48,9 тыс.т.

За последний месяц Трипольская ТЭС сократила запас угля на 30%.

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Напомним, начиная с августа 2021 года, более чем каждый второй энергоблок государственных ТЭС не работает из-за нехватки угля. Из-за простой государственной ТЭС, 2 ноября "Укрэнерго" не смогла сбалансировать энергосистему, пригласив аварийную помощь из Белоруссии.