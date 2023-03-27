'Центрэнерго' хочет ослабить ценовые ограничения на рынке тока для прохождения следующей зимы

Чтобы обеспечить постоянное прохождение следующего отопительного сезона, нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий, заявил глава государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров.

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По его словам, за последние несколько лет добыча угля на государственных шахтах существенно снизилась.

В частности, с 2020 года он упал более чем в два раза и составляет примерно 2 млн тонн в год. При этом стоимость угля наоборот выросла с 1800 до 4230 грн за тонну без НДС и транспортировки.

"В этих условиях, по нашему мнению, необходимо поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий для постоянного прохождения ОЗП 2023-2024 годов", - сказал Егоров.

Он подчеркнул, что текущая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС Центрэнерго и, соответственно, приведет к значительным убыткам компании.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.