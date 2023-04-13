Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают подготовке к следующей зиме, – Буславец

Первоочередные потребности для проведения ремонтов в электроэнергетическом секторе оцениваются в $1,2 млрд, а общий ущерб энергетической отрасли в $6,5 млрд, сообщила экс-глава министерства энергетики Ольга Буславец.

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Она отметила, что на сегодняшний день остаются поврежденными энергоблоки ТЭС суммарной мощностью 3,8 ГВт, 540 МВт – ГЭС, 650 МВт – ГАЭС и около 1 ГВт мощностей больших ТЭЦ. Все это регулирующие мощности, без которых стабильная работа энергосистемы невозможна.

"По оценке Всемирного банка и ПРООН, масштабы разрушений, нанесенные украинской энергосистеме, беспрецедентны: только первоочередные потребности для проведения ремонтов в электроэнергетическом секторе оцениваются в $1,2 млрд, а общие убытки в $6,5 млрд, из которых $3,9 млрд - сектор генерации", - подчеркнула Буславец.

Она добавила, что для проведения необходимых ремонтов для подготовки к следующему отопительному сезону нужны огромные средства и своевременно заказанное оборудование. Но сегодня существуют колоссальные финансовые проблемы в энергетике, созданные не только войной, не позволяющие это сделать.

Среди главных проблем Буславец назвала необоснованные прайс-кепы на рынке электроэнергии и действующую ПСО для покрытия фиксированной цены для населения. Объем его дотирования достиг 140 млрд грн в год.

Она отметила необходимость пересмотреть механизм прайс-кепов как не позволяющий баланс спроса и предложения сформировать справедливую цену на электрическую энергию.

Чтобы охарактеризовать ситуацию в энергетике, она привела финансовые показатели государственных энергокомпаний. Так, убыток государственной "Центрэнерго" в 2022 году составил 8,9 млрд грн, "Энергоатома" - 3,32 млрд грн. Для восстановления "Укргидроэнерго" необходимо 22 млрд. грн.

Напомним, глава государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров считает, что для обеспечения стабильного прохождения следующего отопительного сезона нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственными угледобывающими предприятиями.