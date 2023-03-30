Ценовые ограничения на энергорынке не позволяют сформировать справедливую цену на электроэнергию – депутаты

Действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии не позволяют спросу и предложению сформировать справедливую цену на электрическую энергию.

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Об этом говорится в сообщении подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, в котором приняло участие руководство Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", представители государственных и частных генерирующих компаний.

"Участники мероприятия обсудили изменение действующего механизма прайс-кеп (ценовые ограничения на рынке электроэнергии – ред.) как не позволяющего баланса спроса и предложения сформировать справедливую цену на электрическую энергию", - говорится в сообщении на сайте Парламента.

Со своей стороны европейские партнеры поделились опытом создания Фонда снижения энергетической уязвимости, который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам. По их мнению, такой подход намного эффективнее и прозрачнее, чем ручное сдерживание тарифов.

Накануне в интервью Delo.ua генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров сообщил, что для постоянного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень ценовых ограничений и в кратчайшие сроки увеличивать добычу на государственных шахтах.