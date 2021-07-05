Трейдеры начали отказываться от обязательств оплачивать электроэнергию АЭС – СМИ

Первый трейдер отказался оплачивать электроэнергию государственной компании "Энергоатом" в рамках ранее подписанных контрактов.

Об этом сообщило издание ExPro со ссылкой на копию письма компании "ДЕ Трейдинг" (ПАО "Донбассэнерго").

"В связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими в ООО" ДЕ Трейдинг ", просим временно приостановить продажу (отпуск) объемов электроэнергии, согласно Дополнительному соглашению, и восстановить их продажу после устранения обстоятельств, обусловивших такое приостановление", - говорится в письме трейдера к "Энергоатома".

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Под непредвиденными обстоятельствами компания указывает обвал оптовых цен на электроэнергию, которые стали следствием махинаций самых трейдеров.

Также компания попросила не применять к ней штрафные санкции.

14 июня "Энергоатом" продал июльскую электроэнергию по 1,18-1,24 грн/кВт.ч, в частности, среди покупателей была компания "ДЕ Трейдинг".

2-3 июля из-за махинаций приближенных к НКРЭКУ трейдеров цены на электроэнергию обвалилась до исторического минимума 37,7 коп./КВт.ч.

НКРЭКУ отказалась начинать расследование по факту махинаций трейдеров, СМИ и народные депутаты связывают с руководством комиссии.