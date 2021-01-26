Ткаченко: Национальная стратегия-2030 закладывает план долгосрочного развития креативной экономики

Существует прямая взаимозависимость между уровнем развития креативных индустрий и ВВП страны. Так, в 2019 году вес креативной экономики составил почти 4% добавленной стоимости в Украине.

Об этом стало известно во время мероприятия по широкому обсуждению национальной экономической стратегии-2030 на тему "поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства", которое состоялось при участии министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, представителей правительства и офиса Президента, а также руководителей профильных объединений.

"По последним данным, в 2019 году вес креативной экономики составляла почти 4% добавленной стоимости в Украине. В этой сфере работает более 350 тысяч человек... Мы считаем, что тот факт, что на креативную экономику начали обращать внимание, говорит, что ее вес и влияние в дальнейшем будут только расти. Как развивать креативную экономику в долгосрочной перспективе — отражено в нашем блоке Национальной экономической стратегии. Во-первых, это доступные финансовые возможности для креативных предпринимателей", — подчеркнул Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который руководил разработкой этой части документа.

По его словам, речь идет о различных формах поддержки, в зависимости от секторов и формы хозяйствования: для мастеров художественных промыслов — микрогранты, для стартапов — креативные Хабы с инкубационными и акселерационными программами, для издателей — кредиты на привлекательных условиях.

"Мы планируем запустить в Украине креативные хабы как просторы для развития креативного бизнеса, расширить грантовые возможности, которые предоставляют наши государственные институты. А также полноценно запустить систему кэш-ребейтов для иностранных производителей кино, которые начали проявлять большой интерес к съемкам в Украине", — подчеркнул Александр Ткаченко.

Руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап также отметил приоритете НЕС-2030 по улучшению доступа представителей креативной индустрии и индустрии гостеприимства к финансам.

"Сейчас часть креативных индустрий в кредитном портфеле банков составляет менее 1%. Например, в государственной программе "5-7-9" гостиничный бизнес составляет в портфеле кредитов около 2%. Именно поэтому принятие мер для повышения доступа к финансам должно стать одной из приоритетных сфер государственной политики", — отметил Кирилл Криволап.

Среди приоритетов Национальной экономической стратегии-2030, по словам Кирилла Криволапа, также улучшение системы образования и развитие компетенций представителей креативных индустрий и индустрии гостеприимства.

Отметим, над разработкой векторов "Развитие креативных индустрий и индустрии гостеприимства" НЕС-2030 на платформе Центра экономического восстановления работали более 15 организаций, компаний, государственных органов и тому подобное. Все мероприятия разрабатывались совместно с представителями индустрии и отраслевых ассоциаций, в частности, с Ассоциацией союза туризма, Украинской ассоциации туристических кластеров, Туристической ассоциацией Украины, Украинским киноакадемией, Украинском кіноасоціацією, а также при участии Государственного агентства по развитию туризма, представителей профильного комитета Верховной Рады и Министерства культуры и информационной политики. Ожидается, что инициативы НЕС-2030 по развитию индустрии гостеприимства и креативных индустрий войдут в План действий правительства на 2021-2023 годы и проект решения правительства по формированию экономической политики до 2030 года.