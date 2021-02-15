Тимошенко заявила, что правительство обманывает украинцев, и показала реальные платежки за газ

Минимальная стоимость кубометра газа сегодня превышает 9 гривен. Разделив платежки на две части, правительство фактически скрыло реальную цену.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов, продемонстрировав платежки за газ, которые получили люди в разных регионах Украины.

"Нам говорили, что люди не заплатят более 6 гривен 99 копеек. Но это не соответствует действительности, потому что платежки из регионов говорят, что никаких 6 гривен 99 копеек нет. Хотя и эта цена – это колоссальная спекуляция", – возмутилась Тимошенко.

Она отметила, что в Украине начала действовать коррупционная схема, которая работает на продаже природного газа.

"Неизвестно, откуда взялись какие-то маленькие коммерческие предприятия, которые продают природный газ по спекулятивным ценам "налево". Мы не государственный аудит и не Генеральная прокуратура, но мы обнаружили множество таких предприятий, которые продают людям газ втридорога", – заметила лидер "Батьківщини" .

Тимошенко убеждена, что отечественный газ вполне реально продавать по 2,5 гривны, а газ из хранилищ – по 3 гривны. Она отметила, что парламент должен наконец навести порядок в тарифном вопросе и для этого сегодня есть все возможности.

"Мы подали законопроект 4680. Только две фракции – "Слуга народа" и "Европейская солидарность" – не подписались за его ускоренное рассмотрение. Если они подпишут, – у людей очень быстро будет газ по 3 гривны. Я думаю, это стоит того, чтобы напрячься и сделать что-то пользу людям", – отметила Тимошенко.