Тимошенко призвала СНБО втрое снизить тарифы на газ

На заседание Совета национальной безопасности и обороны должно быть принято решение о направлении на нужды людей украинского газа и снижение втрое его стоимости. СНБО не должен допустить повышения цен на электроэнергию.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook. Она отметила, что в Украине есть политики, которые прислушиваются к критике.

"Хорошо, конечно, что во власти есть личности, способные прислушиваться к конструктивной критике и следовать советам. Плохо, что власть сначала создает проблему, а после того, как ее сунут носом, берется героически бороться со своими же просчетами", – отметила Тимошенко.

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Лидер "Батьківщини" посоветовала власти прислушиваться к мнению людей, чтобы принимать правильные решения.

"Тогда и украинцам жить будет лучше, и СНБО будет заниматься присущими ему функциями, а не работать "пожарной командой", руками которой пытаются спасать страну от непрофессионализма исполнительной власти", – убеждена Юлия Тимошенко.

Напомним, после появления информации о намерении правительства повысить с 1 августа цены на электроэнергию Юлия Тимошенко призвала власть ввести мораторий на повышение тарифов и принять наконец предложения "Батьківщини", которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива, тепла, горячей воды и др.