ТЭС работают на максимуме в условиях кризиса и повышенной аварийности оборудования – ДТЭК

Случаи аварийных ремонтов энергоблоков ТЭС резко возросли из-за повышенной нагрузки на оборудование в условиях системного кризиса в отрасли.

Об этом говорится в заявлении компании "ДТЭК Энерго".

"В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков ТЕС и треть блоков АЭС были вынуждены остановиться, ТЭС "ДТЭК Энерго" работали на максимуме. Но работать в таком кризисном режиме длительное время технически невозможно", - говорится в заявлении компании.

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По состоянию на 15 июля ряд энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго" были вынуждены выйти в аварийный ремонт.

"Ручное управление ценообразованием, нестабильность и дисбалансы, вызванные бездействием регулятора рынка в вопросе ценовых манипуляций трейдеров-спекулянтов, накопленные и непогашенные долги перед участниками балансирующего рынка, вызвали острый дефицит оборотных средств для подготовки генерации к отопительному сезону. Речь, в первую очередь, о необходимости закупки топлива, ремонта и поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии", - сообщили в "ДТЭК Энерго".

Компания в очередной раз призвала НКРЭКУ, профильное министерство и другие заинтересованные стороны безотлагательно вмешаться в ситуацию, исправить дисбалансы, нестабильность и ручное управление на рынке, которые привели генерацию к потере ликвидности.

Напомним, в начале июля цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости из-за манипуляций спекулянтов и посредников.

В результате 6 июля прекратила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго" и ряд ТЭЦы в Киеве и Харькове. Запасы угля за две недели упали на 14% до 1,1 млн тонн.

Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

По данным депутатов-членов Временной следственной комиссии, ценовыми манипуляциями на рынке электроэнергии занимались близкие к руководству НКРЭКУ компании-посредники. В частности, депутаты идентифицировали три компании с годовым оборотом 15 млрд грн, оформленные на родственников подчиненных главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.