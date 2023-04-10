Текущая система госрегулирования энергорынка провоцирует убытки в отрасли, – Омельченко

Практически все ключевые энергетические компании в Украине работают с огромными убытками и в такой ситуации на передний план выходит задача правительства финансово оздоровить энергетический сектор, прежде всего за счет устранения административного регулирования, рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова".

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Омельченко отметил, что только за прошлый год убытки энергетических компаний составили более 40 миллиардов гривен и основной причиной этого является несовершенная система энергетического рынка.

"У нас жесткая административная система управления энергорынком, которая сложилась еще до войны, и которая провоцирует этот огромный ущерб. Это прежде всего система прайс-кепов, которые абсолютно не соответствуют той модели, которая существует в Европейском Союзе. По сути у нас прайс-кепы делают всю нашу энергетику планово убыточной", – резюмировал директор энергетических программ Центра Разумкова.

Он также отметил, что в нормальной рыночной экономике цены на энергоресурсы постоянно изменяются, что позволяет возмещать расходы энергетических компаний на восстановление, модернизацию и закупку топлива.

Владимир Омельченко подчеркнул, что если отменить административное регулирование, то цена на электричество не возрастет до критических показателей, а сформируется на сбалансированном уровне интересов потребителей и энергетических компаний.

Напомним, вице-президент ассоциации энергетических компаний Energy Club Максим Белявский считает, что плохое финансовое состояние энергорынка мешает ремонту важного для энергосистемы оборудования.