Текущая модель энергорынка мешает восстановлению и развитию энергосистемы – 'Центр Разумкова'

Аварийное состояние оборудования и нехватка средств на восстановление энергосистемы являются самыми большими вызовами предстоящего отопительного сезона, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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По его словам, нынешней зимой энергосистема выстояла, сохранила свою целостность, смогла обеспечить необходимый минимум электрической энергии как для населения, так и для бизнеса. Но, по мнению Омельченко, в следующую зиму она столкнется с двумя серьезными вызовами.

Первый – система находится в аварийном состоянии.

"Не надо сильно расслабляться и думать, что если электрическая энергия сейчас не отключается у людей, то все хорошо. На самом деле нет. Все же энергетическая система заживлена на временные схемы. Необходимы очень большие финансовые ресурсы для того, чтобы более или менее надежно стабилизировать ситуацию", – рассказал Омельченко.

По его словам, второй вызов для следующего отопительного сезона – это нехватка средств на восстановление. По мнению эксперта, при текущей модели рынка рассчитывать на восстановление и развитие украинской энергосистемы не приходится.

"Не хватает не только на восстановление по новым трендам декарбонизации, прежде всего, децентрализации, диджитализации, а также не хватает денег даже на какие-то текущие ремонтные работы. На сегодня модель рынка еще постсоветская, когда цены, в основном, не определяются рынком. Для бизнеса в нас вроде бы существует рынок, но он действительно достаточно хитер… Когда из-за так называемых прайс-кепов можно тоже достаточно жестко административным путем регулировать цены, достигать заданной цены, как кому-то хочется, и это тоже трудно назвать рынком. Безусловно, что при такой модели ожидать возобновления энергетической системы, тем более ее развития, не приходится", – уточнил эксперт.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власть обсуждает отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.