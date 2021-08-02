Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки являются экономически необоснованными – Минэкономразвития

Повышение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге, которое запланировано Министерством инфраструктуры, приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины. Об этом говорится в записке Минэкономики.

Согласно расчетам ведомства, приведенным в документе, дополнительные тарифные поступления УЗ составят 10,1 млрд грн в год. При этом на перевозке грузов 1-го тарифного класса и пустых вагонов из-под 1-го тарифного класса УЗ заработает дополнительно 7,4 млрд грн; 2-го тарифного класса - 1,8 млрд. грн; внеклассной группы - 0,9 млрд гривен.

"То есть, основная тарифная нагрузка приходится на перевозки низкостоимостных грузов с высокой долей транспортной составляющей в цене продукции (топливно-энергетические и рудные полезные ископаемые, строительные грузы), что приведет к росту цен на соответствующую продукцию, и, как следствие, стоимости коммунальных услуг и строительных работ, и переориентации перевозок этих грузов на автомобильном транспорте ", - подчеркивается в документе.

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В Минэкономики также напомнили, что согласно Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной Кабмином, тарифы на железнодорожные перевозки определены экономически необоснованными через непрозрачный механизм тарифообразования, который не привязан к себестоимости перевозок. Поэтому стратегия предусматривала целый ряд шагов, которые должны были быть выполнены для финансового оздоровления УЗ, и дать возможность установить экономически обоснованные тарифы.

"Стратегическим курсом было определено проведение реструктуризации и финансового оздоровления АО "Укрзалізниця", обеспечение реализации непрофильных активов, освобождение от налогообложения земель под железнодорожной инфраструктурой, проведение финансового и организационного разделения Общества на отдельные сегменты по видам деятельности, уменьшения убыточности пассажирских перевозок путем введения контрактного заказ общественно важных пассажирских перевозок ", - перечисляются в документе шаги, которые должны быть выполнены в соответствии со Стратегией.

Минэкономики отмечает: тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки затруднено, поскольку отсутствует методология формирования тарифов, в частности их дифференциация по классам грузов. К тому же, методика и порядок расчета тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом, не соответствуют законодательству и требуют пересмотра.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с предложением в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%.

Федерация работодателей ТЭК, комментируя эту инициативу, заявила, что повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ АО "Укрзалізниця" приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, повышение стоимости коммунальных услуг, потерь бюджетом миллиардов гривен и увольнению десятков тысяч человек.