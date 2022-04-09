СтопМедведчук: российская Hobby World делает в Украине 'настолки', а гражданин РФ в Сумах - оборудование для Курской АЭС

В рамках объявленной OBOZREVATEL охоты на российские бизнес-активы в Украине есть новая информация.

Ее нам передали наши небезразличные читатели, которые, как и мы, стремятся очистить Украину от российских агрессоров и местных коллаборантов не только на поле боя, но и в украинском бизнесе.

Как и обещали, публикуем полученную информацию.

1. ЧАО Завод пластмасс (04593190). До 2019-го основным видом деятельности предприятия было изготовление изделий из пластмассы, после - основным КВЭД указано "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества".

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Помещение завода в Киеве на улице Шахтерская, 5 активно сдаются в аренду. В частности, там расположен, например, фитнес-клуб.

Бенефициаром компании Opendatabot указывает Алекса Секлера, проживающего в Австралии.

Этот бизнесмен является владельцем международной компании Liral Group, центральный офис которой находится в РФ и является "ведущей компанией по сдаче в аренду помещений под организацию склада или офиса в Москве". Также компания активно застраивает столицу страны-агрессора.

2. АО "Сумский завод "Насосэнергомаш" (05785448) является одним из мощных производителей, специализирующихся на разработке и производстве насосного оборудования для нефтегазовой сферы, энергетики, водного хозяйства, аграрного сектора и ЖКХ.

Имеет только один недостаток – российские корни. Эта украинская компания входит в состав российской ГСМ-Групп с главным офисом в Москве.

Конечным бенефициаром "Насосэнергомаша" является гражданин РФ Владимир Лукьяненко.

По данным наших читателей, руководство предприятия в Сумах после российского вторжения получило сообщение из Москвы, что в случае их попытки отделиться - мощности завода будут разбомблены.

Также наши читатели сообщают, что прямо сейчас "Насосэнергомаш" завершает производство оборудования для Курской АЭС.

3. В России и Украине широко известны настольные игры, выпускаемые под брендом Hobby World.

Главная компания-производитель зарегистрирована в Москве. На сайте Hobby World отмечено, что с 2012 года компания имеет свой филиал в Украине.

В Украине российский производитель настольных игр работает через ООО "Мир Хобби Украина".

Конечными бенефициарными владельцами, согласно реестрам, являются Михаил Акулов и Илья Карпинский. Оба – граждане Российской Федерации, зарегистрированные в Москве.

Акулов также является генеральным директором русской Hobby World, а Карпинский – ее основателем.

Полученную информацию, как и обещали, мы передаем компетентным органам.

OBOZREVATEL продолжает искать доли в украинских компаниях, принадлежащих выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, связанным с государством-агрессором.

Спасибо неравнодушным украинцам, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которые Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут — и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанных на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!

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