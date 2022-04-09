#СтопМедведчук: российская Hobby World делает в Украине "настолки", а гражданин РФ в Сумах - оборудование для Курской АЭС
В рамках объявленной OBOZREVATEL охоты на российские бизнес-активы в Украине есть новая информация.
Ее нам передали наши небезразличные читатели, которые, как и мы, стремятся очистить Украину от российских агрессоров и местных коллаборантов не только на поле боя, но и в украинском бизнесе.
Как и обещали, публикуем полученную информацию.
1. ЧАО Завод пластмасс (04593190). До 2019-го основным видом деятельности предприятия было изготовление изделий из пластмассы, после - основным КВЭД указано "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества".
Помещение завода в Киеве на улице Шахтерская, 5 активно сдаются в аренду. В частности, там расположен, например, фитнес-клуб.
Бенефициаром компании Opendatabot указывает Алекса Секлера, проживающего в Австралии.
Этот бизнесмен является владельцем международной компании Liral Group, центральный офис которой находится в РФ и является "ведущей компанией по сдаче в аренду помещений под организацию склада или офиса в Москве". Также компания активно застраивает столицу страны-агрессора.
2. АО "Сумский завод "Насосэнергомаш" (05785448) является одним из мощных производителей, специализирующихся на разработке и производстве насосного оборудования для нефтегазовой сферы, энергетики, водного хозяйства, аграрного сектора и ЖКХ.
Имеет только один недостаток – российские корни. Эта украинская компания входит в состав российской ГСМ-Групп с главным офисом в Москве.
Конечным бенефициаром "Насосэнергомаша" является гражданин РФ Владимир Лукьяненко.
По данным наших читателей, руководство предприятия в Сумах после российского вторжения получило сообщение из Москвы, что в случае их попытки отделиться - мощности завода будут разбомблены.
Также наши читатели сообщают, что прямо сейчас "Насосэнергомаш" завершает производство оборудования для Курской АЭС.
3. В России и Украине широко известны настольные игры, выпускаемые под брендом Hobby World.
Главная компания-производитель зарегистрирована в Москве. На сайте Hobby World отмечено, что с 2012 года компания имеет свой филиал в Украине.
В Украине российский производитель настольных игр работает через ООО "Мир Хобби Украина".
Конечными бенефициарными владельцами, согласно реестрам, являются Михаил Акулов и Илья Карпинский. Оба – граждане Российской Федерации, зарегистрированные в Москве.
Акулов также является генеральным директором русской Hobby World, а Карпинский – ее основателем.
Полученную информацию, как и обещали, мы передаем компетентным органам.
OBOZREVATEL продолжает искать доли в украинских компаниях, принадлежащих выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, связанным с государством-агрессором.
Спасибо неравнодушным украинцам, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.
Потому что зарабатывать на украинцах, которые Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут — и не будут.
Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанных на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.
Наш электронный адрес: [email protected]
Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!
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