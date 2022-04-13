СтопМедведчук: в Киеве работает 'дочка' 'Татнефти', а завод в Краматорске контролирует 'Росатом'

В рамках объявленной OBOZREVATEL охоты на российские бизнес-активы в Украине есть новая информация.

Ее нам передали наши небезразличные читатели, которые, как и мы, стремятся очистить Украину от российских агрессоров и местных коллаборантов не только на поле боя, но и в украинском бизнесе.

Как и обещали, публикуем полученную информацию.

1. ООО "Татнефть-АЗС-Украина".

Это предприятие принадлежит одноименной российской нефтяной компании ПАО "Татнефть".

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Российская "Татнефть" также владеет харьковской компанией "Харьков-Капитал" – вместе с немецко-российской Efremov Kautschuk GmbH.

"Татнефть" на 36% является собственностью Республики Татарстан (РФ) и входит в список крупнейших налогоплательщиков в России. За это, собственно, за месяц до широкомасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин в очередной раз награждал представителей компании орденами "за заслуги".

Однако компания, финансирующая вторжение российских оккупантов в Украину, до сих пор продолжает в Украине зарабатывать.

2. ПАО "Энергомашспецсталь", Краматорск, мощный производитель специальных литых и кованых изделий для металлургии, судостроения, энергетики и машиностроения.

Эта компания входит в состав компании "Атомэнергомаш" российской государственной корпорации "Росатом".

На страницах " Энергомашспецстали " и " Атомэнергомаша " в Википедии эта связь нашла отражение.

Материнская компания "Атомэнергомаш" скрывает то, что контролирует краматорский завод. На их сайте упоминаний, что он входит в структуру компании, уже нет. Не кичатся этими связями и в Краматорске.

Однако вычистить успели не все. На сайте "Электроспецстали" есть сообщения о внедрении производственной системы "Росатома" - того самого, представители которого вместе с российскими оккупантами захватывали украинские АЭС и объявляли их своей "собственностью".

Также еще в феврале "Росатом" кичился контрактом, который заключила "Электроспецсталь" с американской General Electric - и вскользь подтвердил, что владельцем краматорского завода является "Атомэнергомаш".

3. ООО "Укртранспневматика", Лебедин, Сумская область, специализируется в разработке и производстве продукции для железной дороги и метрополитена.

Является официальным дилером российской "Транспневматики".

Согласно данным реестров, связи с Россией у компании есть и на уровне структуры собственности: единственным бенефициаром "Укртранспневматики" является гражданин РФ Владимир Батенков.

Батенков является гендиректором российской "Транспневматики", а также, по данным россайтов, возглавляет городскую Думу Первомайска, что в Нижегородской области (РФ).

Полученную информацию, как и обещали, мы передаем компетентным органам.

OBOZREVATEL продолжает искать доли в украинских компаниях, принадлежащих выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или любым лицам, связанным с государством-агрессором.

Мы благодарим неравнодушных украинцев, откликнувшихся на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине, и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которых Россия сейчас уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут – и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанные на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото либо видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!

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