СтопМедведчук: почему FOZZY GROUP ставит под угрозу безоопасность Украины и как черкасчан заправляет создатель танков 'Армата'

В рамках объявленной OBOZREVATEL охоты на российские бизнес-активы в Украине есть новая информация.

Ее нам передали наши небезразличные читатели, которые, как и мы, стремятся очистить Украину от российских агрессоров и местных коллаборантов не только на поле боя, но и в украинском бизнесе.

Как и обещали, публикуем полученную информацию.

1. Заправка Газ Метан Агнкс ООО Сов-Газ в городе Черкассы на Смелянском шоссе. 100% акций принадлежат Акционерной компании с ограниченной ответственностью "Миралта Групп ЛТД", зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

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Конечным бенефициарным владельцем этой "офшорки", как уверяют наши читатели, обратившие внимание на этот кейс, является Олег Викторович Сиенко, бывший директор российского "Уралвагонзавода" и создатель российских танков "Армата".

С "Миралта Групп ЛТД" в Украине связана еще одна компания – ООО "Газсовинвест". Ею руководит Денис Чураченко, который значится и руководителем "Сов-Газа".

2. ПАО FOZZY GROUP, владеющее сетями супермаркетов "Фоззи" и "Сільпо" и имеющее более 700 торговых точек на территории Украины, принадлежит уроженцу Днепропетровска Владимиру Михайловичу Костельману.

Отец собственника FOZZY GROUP – гражданин РФ, генеральный директор АО "Уренгойтрубопроводстрой" Михаил Сергеевич Костельман – постоянно проживает в Москве. Неоднократно получал награды от государства-агрессора, в частности, в 1999 году был удостоен звания "Заслуженный строитель РФ", а в 2000 году получил Почетную грамоту Минтопэнерго России.

Костельман-старший участвовал в освоении Новоуренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, строительстве газопроводов Уренгой-Надым-Грязовец, Уренгой-Петровск, Уренгой-Челябинск, газотранспортной системы Уренгой-Центр и трансконтинентального газопровода Уренгой.

Сейчас Михаил Сергеевич, по данным СМИ, владеет базой отдыха в оккупированном Крыму – в селе Приветное под Алуштой на отца владельца Fozzy Group зарегистрирована фирма "Багира-2003".

И все бы ничего, ведь, как говорится, дети не должны отвечать за своих родителей. Однако есть одно "но".

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину FOZZY GROUP начала закрывать свои торговые точки. Только с 21 марта сеть "Сільпо" временно закрыла 31 магазин в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях, что существенно отразилось на возможностях государства обеспечивать продовольственную безопасность в столице и прилегающих к ней областях.

При этом производители продуктов питания поставляли свою продукцию в магазины Fozzy Group на условиях товарных кредитов. Отсрочки платежа по некоторым категориям товаров составляли 3 месяца, а учитывая просрочки по оплате иногда превышали и 4 месяца.

На сегодняшний день в Украине в сфере сетевой торговли фактически начался кризис неплатежей. Ведь даже те сети, которые раньше выполняли свои обязательства более-менее своевременно и осуществляли платежи ежедневно, переходят на выплату средств раз в неделю или даже раз в две недели. Соответственно, возникла угроза, что через две недели практически все сети не смогут выполнять свои обязательства перед поставщиками продуктов питания, в результате чего сетевая торговля фактически приостановится.

Закрывать магазины в таких условиях – равноценно тому, чтобы обречь киевлян и жителей Киевщины и Черниговщины на голод.

Поэтому компетентным органам следовало бы поинтересоваться связями владельца FOZZY GROUP с государством-агрессором и установить, по каким причинам эта компания присоединилась к подрыву основ продовольственной безопасности Украины и лишает граждан нашего государства возможности приобрести жизненно необходимые продукты питания и, вероятно, не рассчитывается с производителями продуктов питания.

Полученную информацию, как и обещали, мы передаем компетентным органам.

OBOZREVATEL продолжает искать доли в украинских компаниях, принадлежащих выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, каким-либо образом связанных с государством-агрессором.

Благодарим неравнодушных украинцев, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которые Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанные на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!