Стоимость активов облэнерго перед введением RAB была подтверждена "большой четверкой" аудиторов и Фондом госимущества, – эксперт

Оценка активов при переходе на стимулирующее тарифообразование облэнерго проводилась независимыми аудиторскими компаниями из "большой четверки" (E&Y, Deloitte, PwC, KPMG) по методологии Фонда госимущества от 2012 года, которая отличается от методологии оценки активов, проводимой для приватизации облэнерго.

Об этом заявил председатель союза "Умные электросети Украины" Александр Визир.

"В 2020 году при введении в Украине стимулирующего тарифообразования для ОСР (операторов системы распределения) оценка регуляторной базы активов проводилась независимыми аудиторскими компаниями из" большой четверки "по методологии, утвержденной ФГИУ в 2012 году. ФГИУ предоставил положительную рецензию и утвердил результаты проведенной оценки 20-го года", – уведомил эксперт.

Он подчеркнул, что перед приватизацией облэнерго в 2008, 2009 и 2012 годах, оценка проводилась по совсем другой методике (DCF), по которой оценивалась рентабельность активов.

"Оценка стоимости облэнерго при приватизации и оценка перед переходом на стимулирующее тарифообразование происходит по разным методикам: оценка по методу DCF и оценка регуляторной базы активов. Поэтому их априори некорректно сравнивать", – пояснил эксперт.

Напомним, что 27 августа 2020 года после длительной работы над методологией и ее обсуждений с профессиональным международным энергетическим сообществом, участниками рынка и общественностью – НКРЭКУ приняла методологию стимулирующего тарифообразования. С 1 января 2021 года на стимулирующее регулирование перешли 25 украинских ОСР.

Профильные эксперты отмечали, что принятая методология не соответствует на 100% европейским подходам. В частности, начисления ставки возврата инвестиций в единую базу активов без разделения на "старую" и "новую"; использование международного показателя WACC для установления ставки возврата инвестиций.

Такой подход с разделением баз активов не позволит быстро обновить сети, однако является сбалансированным с точки зрения роста тарифа на электроэнергию и позволил сделать его максимально мягким для потребителей.