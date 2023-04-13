США ввели санкции против российского "Металлоинвеста", принадлежащего "кошелькам" Путина

Минфин США ввел санкции против российского "Металлоинвеста" - компании, принадлежащей олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Санкционная коалиция Гончаренко-Коэн-Сили работала над введением санкций очень долго. Усманов и Скоч – это кошельки Путина", - подчеркнул Гончаренко.

Он также сообщил, что сейчас практически вся металлургия России находится под санкциями, но работы у коалиции хватает – эти санкции необходимо распространить на другие страны мира и включить в списки как можно больше российских олигархов.

"Среди задач нашей коалиции остается лоббирование введения санкций против "Металлоинвеста" в Европе, и санкции против Лисина в США и Европе. По Европе фактически дожали – осталась Бельгия, но там работаем. По США также скоро будут хорошие результаты. Россия выйдет из этой войны – униженная, обескровленная и с экономикой на уровне XIX века. И это наша стратегическая цель", - резюмировал Гончаренко.

Как известно, США обнародовали очередной санкционный список лиц и компаний из РФ. В него попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц. Среди них - вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, бывший министр транспорта и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, а также компании "Металлоинвест", "МегаФон" и другие компании группы Алишера Усманова и его партнеров USM.

Вместе с "Металлоинвестом", в санкционный список включены также производственные единицы, входящие в его состав - Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, ОЭМК.