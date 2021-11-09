Средства от 'зеленых' облигаций должны пойти на выплату долгов за ток – инвесторы

Инвесторы в развитие возобновляемых источников энергии в Украине призывают правительство выполнить свои обязательства и направить средства от "зеленых" облигаций "Укрэнерго" на погашение долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в совместном заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА), ГС "Украинская ветроэнергетическая ассоциация" (УВЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), ГС "Ассоциация солнечной энергетики Украины" (АСЕУ), которые вместе объединяются 90% рынка возобновляемой энергетики Украины.

"С целью сохранения инвестиционной привлекательности Украины, недопущения масштабных исков против нашего государства в международных арбитражах убеждены, что Министерство энергетики Украины, НКРЭКУ совместно с НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" должны обеспечить безотлагательное направление заимствованных средств на погашение возникшей перед производителями задолженностью по электроэнергии из возобновляемых источников энергии", - говорится в совместном заявлении.

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Ассоциации заявили, что от того, насколько оперативно и корректно будут выполнены обязательства перед инвесторами по использованию заимствованных средств со стороны всех привлеченных сторон, зависит доверие к Украине как надежному партнеру в целом.