'Спрятать' $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры

Летом 2021 года сражение за металлолом между украинскими металлургическим компаниями и ломозаготовителями разгорелось с новой силой. Причина – резкое сокращение поставок этого стратегического сырья на внутренний рынок в пользу экспортных продаж. Так, согласно данным Гостаможслужбы, за 7 месяцев текущего года внешние поставки металлолома из Украины подскочили почти в 20 раз в годовом исчислении и составили 335 тыс. т.

При этом июль оказался рекордным месяцем для экспортеров лома, они вывезли за границу почти 105 тыс. т. Такие темпы экспорта в Украине наблюдались последний раз в 2015 году, когда продавцы металлолома побили исторический рекорд – 1,25 млн т. Среди металлургов тот период неформально называют "Великой депрессией": склады заводов были пусты, сами предприятия уходили в простой, а рабочие – в неоплачиваемый отпуск.

Видео дня

Именно поэтому, дабы сохранить стратегическую отрасль, Верховная Рада ввела экспортную пошлину на экспорт лома в размере 30 евро за тонну. В дальнейшем ее действие продлевалось, а ставка подросла до 58 евро. Однако в 2021 году и она не смогла сдержать вал экспорта. Все дело в возросших мировых котировках, которые фактически за год увеличились в 2 раза, до $470-480 за тонну, а в некоторые периоды превышали $500 за тонну.

Естественно, что металлурги "восприняли в штыки" рост экспорта, не желая повторения 2015 года. И тут стоит отметить, что за 6 лет емкость рынка изменилась – ломосбор уже в 2020 году установил антирекорд, обвалившись до 2,9 млн. т. То есть, лом стал слишком ограниченным ресурсом, метпредприятия перерабатывают каждую тонну сырья. Однако их желание "закрыть" экспорт, в свою очередь, нарвалось на резкое сопротивление ломозаготовителей.

Сырьевики приводили массу аргументов, почему нужно сохранить экспорт: это и доходы бюджета, и уплата налогов, и развитие отрасли. Впрочем, как оказалось, за всеми этими пафосными словами кроется банальный вывод денег в оффшоры. Только за рекордный июль-21 экспортеры лома оставили на оффшорных счетах не менее $8 млн. А за весь год эта цифра дойдет до $100 млн.! Это разница между реальной мировой ценой и той, которую ломщики указали в таможенных декларациях.

Согласно данным из таможенных баз, оказавшихся в распоряжении редакции, цены, задекларированные экспортерами лома, в подавляющем большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко дотягивая до $400 за тонну и в исключительных случаях превышает ее. Тогда как на глобальных рынках котировки составляли $470-500 за тонну и выше. По сути, сырьевики в июле на каждой тонне экспортированного лома "обули" государство в среднем на $85.

И тут возникает закономерный вопрос и к Налоговой, и к Таможне, почему отсутствует контроль за уровнем цен и происходят такие вопиющие разрывы при декларировании? А если продолжать, то вполне логичным было бы проверить, зашла ли вообще в Украину валюта по этим экспортным контрактам или весь заработок осел в оффшорах?

Кстати, кроме оффшорных заработков так называемая "оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль уже в Украине, а также выводить средства из отрасли, которые могли бы быть направлены на инвестиции в оборудование и увеличение ломосбора. Вместо этого $8 млн оседают на условных Британских Виргинских островах или Багамах, где тратятся на покупку яхт и другие предметы роскоши.

Именно поэтому ломщики "ложатся костьми", лишь бы не допустить временный запрет экспорта. Ведь, такие схемы на внутреннем рынке они провернуть не в состоянии. Украинские комбинаты платят справедливую цену, переводя средства за металлолом прямо на счет ломозаготовителя, практически делая невозможным вывод средств в оффшоры.

Махинации ломщиков наносят не только прямой ущерб для бюджета Украины, но и косвенный вред. Экспорт вымывает из страны ценнейшее сырье, которое критически важно для декарбонизации промышленности. Каждое предприятие, использующее лом в производственном процессе, становится перед дилеммой: или загрязнять окружающую среду другими технологиями, или остановится из-за отсутствия металлолома. Ну а за этим логично следует сокращение рабочих мест, ВВП Украины. Потери налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Поэтому резкий рост экспорта лома черных металлов – это не просто угроза для металлургов, а угроза для экономической безопасности Украины.

* В следующей публикации редакция детально рассмотрит таможенные декларации главных экспортеров, по каким ценам экспортируется лом и через какие оффшорные страны идет металлоломный транзит.