Сегодня Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП в интересах государства в лице Фонда как истца вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства!

В 2013 году 49% ЗТМК передали в собственность Tolexis Trading Limited, входящей в структуру Group DF. Новый "акционер" ничего не заплатил за свою долю, только обязался инвестировать $110 млн в модернизацию производства.

Но вместо превращения в завод будущего – ЗТМК оказался на грани выживания.

Модернизация не состоялась, возникли огромные долги, предприятие погрязло в коррупционных схемах. Из $110 млн в модернизацию было инвестировано 20 млн. И нет, не долларов – 20 млн гривен. Остальные подконтрольный DF Group менеджмент вывел на счета оффшорных компаний.

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Далее текст на языке оригинала.

Наслідки такого управління легко побачити - у 2018-2019 роках ЗТМК отримав 1,5 млрд грн збитків.

Наступним кроком цієї історії стало б придбання за безцінь залишку державних акцій Tolexis, якби нова команда ФДМУ та правоохоронні органи не втрутилися в ситуацію.

Фонд оновив менеджмент та відновив контроль держави над ЗТМК. Разом з новим керівництвом комбінату ми розробили та успішно втілюємо програму фінансового оздоровлення та модернізації. Завдяки цьому вже до кінця року року ЗТМК перейде межу беззбитковості та почне приносити державі кошти!

Водночас спільно з правоохоронними органами Фонд держмайна боровся за повернення частки Group DF державну власність.

Сьогоднішнє рішення суду вкотре доводить, справедливість та інтереси держави завжди стоять вище будь-яких приватних цілей.

Справедливість є!

І за неї варто боротися.

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