Списание вагонов по возрасту приведет к коллапсу на рынке перевозок, – Омелян

Власть должна принять системные решения по развитию "Укрзалізниці", а не заниматься пинг-понгом – то запрещает эксплуатацию вагонов по возрасту, что спровоцирует коллапс на рынке перевозок, то отменяет свое решение, то локомотивы покупает, то электрички, то вагоны. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С одной стороны, мы видим хронический простой вагоноремонтных мощностей. С другой стороны, мы имеем ситуацию, что мгновенно запретить все вагоны в эксплуатации, срок которых вышел, мы не можем. Потому что будет коллапс перевозок. К сожалению, "Укрзалізниця" занимается постоянным пинг-понгом за последние 2 года и то вводит ограничения, то потом их отменяет. Что еще больше дестабилизирует рынок ", — пояснил Омелян.

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Он также напомнил, что в текущем году "Укрзалізниця" впервые получила 4 миллиарда гривен для обновления пассажирского подвижного состава, однако за год не смогла осуществить закупку. Это свидетельствует об отсутствии у компании профессионального менеджмента.

"Мы должны вернуться в точку ноль. В этом моменте провести расширенное совещание на уровне Кабинета министров – с участием "Укрзалізниці", профильного министерства и бизнеса, который причастен как к вагоностроительной сферы, так и к перевозкам. И четко определить свою политику на последующие 5 лет. А потом выполнять согласованный план действий ", — отметил Омелян.

По его словам, если правительство решит акцентировать внимание на обновлении подвижного состава – государство должно гарантировать инвестирования в закупку новых вагонов и затем придерживаться своих обязательств. Тогда бизнес также будет иметь возможность подготовиться к таким действиям – в частности, заложит обновление вагонного парка в финансовые планы. Отсутствие стратегии в действиях власти приводит лишь к хаосу на рынке перевозок.

"Такой хаос, когда мы однажды принимаем одни решения, потом их отменяет, принимаем совершенно другие решения, ни к чему хорошему не приведет. И будет фактически ситуация, когда возить будет нечем", – предостерег Омелян.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой и Министерством юстиции.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству "Укрзалізниці" следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов. Такого мнения придерживается и глава Украинского аграрного совета Леонид Козаченко: по его убеждению, "Укрзалізниця" имеет достаточно вагонов, и не имеет тяги и модернизированной инфраструктуры, из-за чего оборот вагонов УЗ ежемесячно ухудшается.

Ранее гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил: чтобы спасти "Укрзалізницю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. Он также отметил, что от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.

В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.