Сотрудники ГФС прекратили незаконный оборот подакцизных товаров

По результатам проведенных мероприятий, сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, ГУ ГФС в Киевской области, а также ГУ ГФС в Киеве выявили и пресекли межрегиональную преступную схему по производству неучтенного спирта на Ривненщине.

Об этом сообщает пресс служба Государственной фискальной службы в Facebook.

"Налоговая милиция провела ряд санкционированных обысков, в ходе которых обнаружила в отделении слива готовой продукции производственного помещения завода, до установления электронного счетчика, врезную трубу с краном, к которой присоединен шланг, который выведен из помещения, где непосредственно осуществлялся неучтенный забор спирта", – сказано в сообщении.

Установлено, что по официальным данным, мощность производства завода составляет 20 000 литров спирта в сутки, а при проведении обыска с участием специалистов-технологов ГУ ГНС в Ривненской области, установлено неофициальное увеличение мощностей производства до 40 000 литров в сутки.

"Неуплата только акцизного налога, при производстве неучтенного спирта, составляла десятки миллионов гривен в месяц. Борьба ГФС с контрафактным алкоголем будет только усиливаться. Единственный выход для теневого бизнеса-стать легальным и работать в законном русле", – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

По результатам мероприятий, сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, ГУ ГФС в Киевской области, а также ГУ ГФС в Киеве выявили и пресекли межрегиональную преступную схему по производству неучтенного спирта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГФС предупредили, что алкоголь, который убивает украинцев, может быть в любой области.