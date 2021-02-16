Сологуб повлиял на отказ МВФ Украине: эксперт раскритиковал замглавы НБУ

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб вместо того, чтобы заниматься налаживанием взаимоотношений с МВФ занимается критикой руководства и судебными тяжбами с работодателем.

"У меня есть еще над кем поржать, чьи действия имели влияние на отказ Фонда. Например, с зампреда НБУ Дмитрия Сологуба, который еще осенью вещал, что "отношения с МВФ надо выстраивать с нуля", а правительство все не так делает. За что собственно и выговор получил", – написал в Facebook финансовый эксперт, журналист Денис Безлюдько.

По его словам, в итоге Сологуб так увлекся критикой начальства и судебными тяжбами, что забросил вверенный ему блок "Монетарная стабильность".

"В фонде офицеры пугливые. Их и постоянные слухи о смене правительства пугают, и терки с КС, и, особенно, когда Нацбанк потряхивает, как одного из столбов стабильности и участника подписанного Меморандума. И особенно, когда офицеры НБУ говорят, что нам транша не видать, как своих ушей. Уж лучше б просто, как говорят злые языки, с водителем в настольный теннис играл в рабочее время", – резюмировал Безлюдько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.

Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.