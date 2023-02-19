Солнечные электростанции позволили сбалансировать энергосистему, – экс-министр

Энергетикам удалось сбалансировать энергосистему благодаря работе солнечной генерации, заявил бывший министр энергетики Иван Плачков.

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"Энергосистема на сегодняшний день более-менее сбалансирована. То есть, энергосистема производит то количество электроэнергии, которое потребляют. Это благодаря прежде всего солнечным электростанциям. Сейчас очень много солнца", – сказал он.

Плачков отметил, что в общей сложности солнечная и гидрогенерация сейчас производят более 2 ГВт электроэнергии. Он добавил, что необходимо переосмыслить концепцию восстановления и развития энергетического сектора Украины. По словам эксминистра, сейчас потребление электроэнергии составляет около 10-12 ГВт, до полномасштабного вторжения оно было на уровне 23-24 ГВт, а для послевоенного восстановления экономики нужно около 30 ГВт мощностей.

"Это почти в три раза больше. Поэтому нужно строить новые генерирующие мощности, подстанции, линии электропередач. Надо разрабатывать такой план, стратегию, взрослую карту, как ее можно назвать, реконструкции, восстановления и развития топливно-энергетического комплекса Украины", – подытожил Плачков.

Напомним, глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус считает, что "зеленая" энергетика может помочь возобновить экспорт тока. Также план послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики.