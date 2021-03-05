Сохранение экспортной пошлины на металлолом наполнит госбюджет, – нардеп

Принятие закона о продлении экспортной пошлины на металлолом на пять лет позволит сохранить тысячи рабочих мест и существенно наполнить государственный бюджет.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития, конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер в эфире "Украина 24".

"Если этот законопроект как можно быстрее будет принят, мы сохраним сегодня тысячи рабочих мест наших металлургов", - сказала Буймистер.

Она также подчеркнула: металлургическая отрасль дает значительные поступления в государственный бюджет, поэтому государство должно обеспечить ее стабильное функционирование за сохранность наличии в стране достаточного количества сырья, которым является металлолом.

"Металлургическое производство - это наполнение бюджета. Поэтому когда мы говорим о металлоломе, то мы должны понимать, что это не вопрос только одного индустрии. Это в принципе вопрос наполнения украинского бюджета, оплаты зарплат медикам, учителям и всем социальным категориям населения", - отметила Буймистер.

По ее словам, на сегодня многие страны устанавливают экспортные пошлины на лом, чтобы защитить своего производителя, ведь металлолом дефицитное сырьем.

"Каждая страна, с учетом интересов национальной безопасности, может принимать те или иные ограничительные меры для того сырья, которого не хватает. Сегодня в нашей стране это именно металлолом", - подчеркнула депутат.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлин на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечило миллиарды поступлений в бюджет, поэтому его действие необходимо продлить.

1 марта в Верховной раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.