СМИ заявили о теневых схемах украинских таможенников и экспортеров металлолома

Таможенники в западных регионах Украины и экспортеры лома черных металлов наладили и запустили на полную мощность теневые схемы по сбыту сырья в страны Евросоюза, нанося государственному бюджету миллионный ущерб. Об этом сообщает издание "Телеграф".

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Согласно информации издания, компании-экспортеры металлолома предоставляют таможенникам фиктивные документы, подтверждающие якобы украинское происхождение сырья, а таможенники предоставляют сертификат EUR.1, позволяющий уменьшить уплату экспортных пошлин со 180 евро до 3 евро за тонну.

"Неофициальные расценки за такое дружеское отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны. И уже есть случаи, когда эта плата достигла $100. Поэтому можно не сомневаться, что эта такса будет постоянно расти", - пишет издание.

Благодаря этой схеме экспорт металлолома из Украины растет по геометрической прогрессии. Начиная с октября, уже вывезено около 45 тыс. т сырья. За эти экспортные объемы государство не получило в бюджет экспортную пошлину на общую сумму примерно 350 млн. грн., утверждает издание Телеграф.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков прогнозирует, что металлургическим заводам снова будет грозить остановка из-за нехватки сырья.

"Ситуация с обеспечением ломом металлургической отрасли близка к катастрофической. Сбор сейчас на минимуме в связи с войной, потому что больше лома заготавливалось в восточных промышленно развитых регионах. Сейчас уже существует опасение, что во втором квартале этого года мы столкнемся с дефицитом лома даже за условия нулевого экспорта.Заготовительный бизнес в Украине более чем наполовину теневой, лом скупают по "липовым" договорам, а вывозят из Украины часто по сертификатам, которые предоставляются на основании недостоверных документов".

Ранее СМИ сообщали, что украинские экспортеры металлолома черных металлов в феврале 2023 года вывезли в страны Евросоюза около 15 тыс. тонн сырья, что является историческим максимумом на этом экспортном направлении.