СМИ: В Украину прибудут 4 судна с углем из США для ДТЭК, еще одно – для 'Центрэнерго'

Украинские порты в ближайшее время примут пять судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Пять кораблей плывет: четыре – для ДТЭК и один – для государственной "Центрэнерго", – сказал он.

Госкомпания "Центрэнерго", которая последние несколько месяцев работает минимальным составом оборудования из-за нехватки угля, получила средства на его закупку благодаря крупному контракту по продаже электроэнергии НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

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Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.

В середине октября советник премьера Юрий Бойко заявил, что "ДТЭК Энерго", исходя из показателей накопления угля и заключенных импортных контрактов, будет способна работать в ОЗП в штатном режиме, хотя и будет иметь незначительные остатки топлива.

13 октября ДТЭК экстренно отгрузил государственной "Центрэнерго" и частной "Донбассэнерго" около 50 тыс. т для недопущения их остановки.