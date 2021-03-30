"Слуги народа" решили по-новому покупать "пакеты малыша"

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало в целом за законопроект №5064, который имеет целью возобновить закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro.

Соответствующий проект закона в первом чтении и за основу поддержали 307 народных депутатов, большинство из которых – представители "Слуги народа". Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования – доскрольте до конца страницы).

Заместитель председателя экономического комитета ВР Роксолана Пидласа отмечала, что возвращение закупок через Prozorro позволит сэкономить средства бюджета.

"Раньше закупки бэби-боксов осуществляло Управление ООН по обслуживанию проектов за определенный процент от стоимости этих закупок. Законопроект №5064 переводит их в систему Prozorro. Это позволит государству сэкономить около 100 млн гривен", – подчеркнула она.

В 2021 году на закупку "пакетов малыша" в государственном бюджете предусмотрели 1,5 млрд гривен.

С целью осуществления более эффективной процедуры финансирования и снижение расходов из бюджета законопроектом предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов и определять конечную цену в результате аукциона.

Напомним, 29 июля Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 сентября 2020 года компенсации натуральной помощи "пакет малыша" перечислили более 13 тыс. человек. Общая сумма помощи составляет 67 млн грн.