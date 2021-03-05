"Слуги народа" рассказали, когда миссия МВФ вернется в Украину
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года.
Фонд вернется после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения. Об этом Корниенко сообщил "Суспільному".
"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", – объяснил Корниенко.
Глава "Слуги народа" подчеркнул, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине.
По его словам, также Фонд волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство.
Накануне Международный валютный фонд по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается, а миссия фонда завершилась без конкретного результата. Договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.
Представители Международного валютного фонда предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления.