'Слуги народа' рассказали, когда миссия МВФ вернется в Украину

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года.

Фонд вернется после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения. Об этом Корниенко сообщил "Суспільному".

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", – объяснил Корниенко.

Глава "Слуги народа" подчеркнул, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине.

По его словам, также Фонд волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство.

Накануне Международный валютный фонд по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.

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