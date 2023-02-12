Следующая зима может быть еще сложнее, если Украина не привлечет средства для ремонта энергосистемы, – экс-министр

Для возобновления энергосистемы необходимо активизировать работу по привлечению средств в энергорынок, чтобы энергетики могли заказывать в Европе новое оборудование, заявил эксминистр энергетики Иван Плачков.

Видео дня

"Нам нужно привлекать средства для компаний, обеспечить их финансирование для того, чтобы они заказывали изготовление высоковольтных трансформаторов в европейских странах. Я уверен, что нам нужно, чтобы государство, руководство государства, руководство энергетического комплекса активизировали эту работу", – сказал он.

По оценке эксминистра, в настоящее время повреждено около 65% объектов энергосистемы, а на производство нового оборудования нужно потратить не менее 4-6 месяцев. Плачков не исключает, что следующий отопительный сезон также может проходить в условиях войны и он может быть намного тяжелее, чем сейчас, если не чинить энергосистему.

Он добавил, что сейчас как помощь Украина в основном получает генераторы, что является лишь временным решением проблемы и не помогает восстанавливать энергосистему.

"Я считаю, что нужно активизировать работу с нашими международными партнерами. Делать еще один энергетический Рамштайн. Помните, собирались в Париже министры энергетики. Это было более месяца назад, и, к сожалению, продолжения не произошло", - подытожил Плачков.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии. По его словам, отмена этих ограничений позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.