Блог | Александр Кирш: Сколько тратит средний американец на Украину

Если доверять статистике от Конгресса США, то в среднем каждый американец отдаёт Украине 25 центов каждый день.

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Но если для нас 25 центов – это эквивалент 10 гривень, то есть с учётом их ежедневности практически бешеные деньги, то в Главной стране мира масштабы иные. Так, не бизнесмен, но и не иждивенец, а среднеоплачиваемый работник по найму со средней часовой ставкой $28,26 зарабатывает 25 центов примерно за 32 секунды. Это — для осознания масштабов.

Причём вносить такую сумму дополнительно американцу не нужно: она просто направляется из уплаченных им налогов.

Итак, на страну, кровью спасающую Цивилизацию от орды, — эквивалент полуминутного труда в день. Трампанутые считают, однако, что и это непомерно много. Тогда сравним.

На оказавшуюся абсолютно бесполезной и закончившуюся совсем недавно афганскую авантюру США — по данным американского же Университета Брауна — тратили двадцать лет (!!!) более 300 миллионов долларов в день, что составляет около 1 доллара в день на человека, то есть в 4 раза больше!!! И так — в течение, повторяю, 20 лет!!!

А нам они рассказывают, что поставили бы оружия больше, да вот в бюджет надо вписаться!!!

(Между тем, пока американцы считают центы, в ютубе уже на полном серьёзе обсуждают вариант, согласно которому некто Лукашенко прибыл в Пекин, оказывается, именно для того, чтобы поучаствовать во включении в так называемое "союзное государство" — вместе с рф и Беларусью — ещё и Китая. Как бы это ни было маловероятно, есть опасение, что бережливые американцы, чего доброго, доэкономятся. Может, угроза создания "внутрисоюзной" авиалинии калининград — Тайбэй их как-то отрезвит?)